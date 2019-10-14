Son Dakika Haberleri: 3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandı
Son Dakika Güncel 3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandı

3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 çocuk annesi Hatice U. (48), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atladı.

3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 çocuk annesi Hatice U. (48), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atladı. Beton zemine düşen Hatice U., ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra, İnegöl'e bağlı Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Emek Sokak'taki 3 katlı apartmanın en üst katında oturan, evli ve 2 çocuk annesi Hatice U., odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Hatice U.'nun 3'üncü kattan atladığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, beton zemine çakılan Hatice U.'nun ağır yaralandığını belirleyip, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hatice U.'nun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan eşinin bir süre önce evi terk ettiği öne sürülen Hatice U.'nun bunalımda olduğu belirtildi.


Hatice Çarpar, Turgutalp, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu
KKTC iktidar partisinden Mustafa Akıncı çağrısı: Olası müzakerelere katılmamalı Son dakika! ABD basını: ABD, Türkiye'ye bugünden itibaren yaptırım uygulamaya başlayabilir Türk taraftarlar Fransa takımını ıslıklayarak sahaya çıktıklarına pişman etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 22:26:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]