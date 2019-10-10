Son Dakika Haberleri: 3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme attı
Son Dakika Güncel 3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme attı

3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme attı

43 dakika önce

ADIYAMAN Besni ilçesinde yaşayan Fatma A. (77), 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

3'üncü katındaki evinin penceresinden ölüme attı, System.String[]

ADIYAMAN Besni ilçesinde yaşayan Fatma A. (77), 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece yarısı 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma A., bilinmeyen nedenle ağabeyi ile tartıştı. Ardından da 3'üncü kattaki evinin penceresinden atladı.

Beton zemine düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Fatma A.'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.


Şehitler Mahallesi, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:37 Kaynak: DHA
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