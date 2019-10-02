Son Dakika Haberleri: 3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız öldü
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3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız öldü

35 dakika önce

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Adile Güler (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız öldü, System.String[]
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Adile Güler (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi İncesu yolunda meydana geldi. Bir mağazada çalışan Adile Güler, henüz bilinmeyen nedenle 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:48 Kaynak: DHA
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