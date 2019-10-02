3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız öldü
35 dakika önce
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Adile Güler (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:48 Kaynak: DHA
KONYA'nın Seydişehir
ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Adile Güler (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi İncesu
yolunda meydana geldi. Bir mağazada çalışan Adile Güler, henüz bilinmeyen nedenle 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
14 yaşındaki çocuğa ait, 7 aylık bebek cesedi mezarlıkta poşet içinde bulundu Kırklareli'de mezarlıkta gömülü 7 aylık bebek cesedi bulundu Ahu Tuğba'dan eski eşi hakkında ilginç itiraf: Kafamı duvara vuruyordum MHP'den "Devlet Bahçeli" açıklaması: Sağlık durumu iyi