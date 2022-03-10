3'ÜNCÜ KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN ASMA AĞACINI BUDARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

3'ÜNCÜ KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN ASMA AĞACINI BUDARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

10.03.2022 19:59

İZMİR'in Bornova ilçesinde, asma ağacını budayan Hayri Korkmaz (70), 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, asma ağacını budayan Hayri Korkmaz (70), 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi 5492 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan asma ağacını budayan Hayri Korkmaz, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Korkmaz'ın düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Korkmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3'ÜNCÜ KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN ASMA AĞACINI BUDARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
3'ÜNCÜ KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN ASMA AĞACINI BUDARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
3'ÜNCÜ KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN ASMA AĞACINI BUDARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
3'ÜNCÜ KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN ASMA AĞACINI BUDARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

YORUMLAR
500
İzmir'de üzüm asmasını budarken balkondan düşen kişi hayatını kaybetti İzmir'de üzüm asmasını budarken balkondan düşen kişi hayatını kaybetti Asma ağacını budarken düşerek hayatını kaybetti Asma ağacını budarken düşerek hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3'ÜNCÜ KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN ASMA AĞACINI BUDARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
19:27 Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1.6 milyar dolar ödeyecek
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
19:13 MHK Başkanı'na şok! Mete Kalkavan toplantıyı terk etti
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 20:32:45. #1.11#
SON DAKİKA: 3'ÜNCÜ KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN ASMA AĞACINI BUDARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement