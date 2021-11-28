3'ÜNCÜ KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI - Son Dakika

AKSARAY'da 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Sultan Ö. (17), ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Paşacık Mahallesi 1606 sokaktaki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Sultan Ö., iddiaya göre eşi Ali Ö. (22) ile evde otururken çıktığı balkondan, beton zemine düştü. Sultan Ö.'yü kanlar içinde yerde yatarken gören komşuları durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sultan Ö. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Sultan Ö.?nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Eşi Ali Ö. ise olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sultan Ö.'yü yerde yatarken gören komşusu Ahmet Avuctekin (61), "Ben geldiğimde yerde kadın yatıyordu ve ambulans bekliyordu. Sağlık ekipleri hemen kadını ambulansa alıp götürdüler. 3'üncü kattan düşmüş. Burada yatarken yanında yakınları vardı" diye konuştu. Sultan Ö.nün balkondan düşmesiyle ilgili polis, soruşturma başlattı.