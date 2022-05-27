3'üncü kattan atlayan liseli Melike'yi tutamadılar; o anlar kamerada - Son Dakika
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3'üncü kattan atlayan liseli Melike'yi tutamadılar; o anlar kamerada

27.05.2022 17:51
3'üncü kattan atlayan liseli Melike'yi tutamadılar; o anlar kamerada

HATAY'ın İskenderun ilçesinde liseli Melike G. (16), etüt merkezinin 3'üncü kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde liseli Melike G. (16), etüt merkezinin 3'üncü kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Caddede durumu fark edenler genç kızı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melike G., hayatını kaybetti.

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde Ulucami ile Kanatlı Caddesi kesişiminde bulunan etüt merkezi penceresinde Melike G.'yi  görenler o tarafa yöneldi. Pencerenin altında toplananlar kendini boşluğa bırakan Melike'yi yakalamaya çalıştı. Ancak genç kız yere düştü.

Asfalt zemine düşen Melike G.'yi , çevredekiler vakit kaybetmeden özel bir araçla hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Melike G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın düşme anı ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar bu sırada havada olan dron kamerası ile görüntülendi.

3'üncü kattan atlayan liseli Melike'yi tutamadılar; o anlar kamerada
3'üncü kattan atlayan liseli Melike'yi tutamadılar; o anlar kamerada
3'üncü kattan atlayan liseli Melike'yi tutamadılar; o anlar kamerada
3'üncü kattan atlayan liseli Melike'yi tutamadılar; o anlar kamerada
3'üncü kattan atlayan liseli Melike'yi tutamadılar; o anlar kamerada
3'üncü kattan atlayan liseli Melike'yi tutamadılar; o anlar kamerada
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 3'üncü kattan atlayan liseli Melike'yi tutamadılar; o anlar kamerada - Son Dakika
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