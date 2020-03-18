3'üncü kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

3'üncü kattan atlayarak intihar etti
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ramazan A. (79), üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:20 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ramazan A. (79), üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.
Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Diyaliz hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen Ramazan A., üçüncü kattaki evinin balkonundan aşağı atladı. Ağır yaralanan ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Ramazan A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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