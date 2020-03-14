3'üncü kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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3'üncü kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
6 saat önce
3'üncü kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Tokat'ta bir apartman dairesinin 3. katından düşerek ağır yaralanan 2,5 yaşındaki çocuk ameliyata alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
3'üncü kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
TOKAT - Tokat'ta bir apartman dairesinin 3. katından düşerek ağır yaralanan 2,5 yaşındaki çocuk ameliyata alındı.
Edinilen bilgiye göre; Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan K. ve N. C. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2,5 yaşındaki G. C., 3. kattaki camdan düştü. Beton zemine düşerek kanlar içinde kalan çocuğu gören mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk ameliyata alındı. Olay yerinde fenalık geçiren anne Ceylan'da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
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