3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Güneş, kurtarılamadı - Son Dakika
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3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Güneş, kurtarılamadı

6 saat önce

TOKAT'ta dün, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp ağır yaralanan Güneş Ceylan (2), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Güneş, kurtarılamadı, System.String[]

TOKAT'ta dün, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp ağır yaralanan Güneş Ceylan (2), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün, saat 18.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi Ticaret Meslek Lisesi karşısındaki Yıldız Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında yaşayan Kadim ve Nurten Ceylan çiftinin 3 çocuğunun küçüğü kızları Güneş Ceylan, açık olan pencere önündeki koltuğa çıkarak dışarıya bakmaya çalıştı. Dengesini kaybeden minik Güneş, düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden anne Nurten Ceylan, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük Güneş, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak küçük Güneş, dün gece saatlerinde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Güneş Ceylan'ın cenazesi, merkeze bağlı Güzelce köyünde toprağa verildi.


Meslek Lisesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:34 Kaynak: DHA
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