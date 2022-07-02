3'üncü kattan düşen 5 yaşındaki Kuzey, kurtarılamadı - Son Dakika
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3'üncü kattan düşen 5 yaşındaki Kuzey, kurtarılamadı

02.07.2022 14:15
3'üncü kattan düşen 5 yaşındaki Kuzey, kurtarılamadı

KARAMAN'da, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinde dengesini kaybedip, kapalı sinekliğin açılmasıyla beton zemine düşen ve 14 gündür hastanede tedavi gören Kuzey Ünüvar (5), hayatını kaybetti.

KARAMAN'da, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinde dengesini kaybedip, kapalı sinekliğin açılmasıyla beton zemine düşen ve 14 gündür hastanede tedavi gören Kuzey Ünüvar (5), hayatını kaybetti.

Olay, 18 Haziran'da Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Fadime Ünüvar, iddiaya göre, mutfakta yemek yaparken, salonda oyun oynayan oğlu Kuzey de sinekliği kapalı olan pencereden dışarı bakmak istedi. Dengesini kaybeden Kuzey, sinekliğin de açılmasıyla beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kuzey, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kuzey, hayati tehlike nedeniyle Konya'daki hastaneye sevk edildi. 14 gündür yaşam mücadelesi veren Kuzey, sabaha karşı hayatını kaybetti.


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Kaynak: DHA

Kazımkarabekir, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3'üncü kattan düşen 5 yaşındaki Kuzey, kurtarılamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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