3'üncü kattan düşen inşaat işçisi, ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA'da inşaatın 3'üncü katından düşen işçi Habip Türeli (18), ağır yaralandı.

İnegöl ilçesi Yeni Mahallesi Şahlan Sokak'taki bir inşaatta çalışan Habip Türeli, dengesini kaybedip, 3'üncü kattan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Türeli, yaralandı. Habip Türel, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Türeli'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.