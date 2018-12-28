Son Dakika Haberleri: 3'üncü Kattan Düşen İşçinin Vücudunda Kırıklar Var

3'üncü Kattan Düşen İşçinin Vücudunda Kırıklar Var

19 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta olukların montajını yapan Ali Nane, 3'üncü kattan düştü.

3'üncü Kattan Düşen İşçinin Vücudunda Kırıklar Var, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta olukların montajını yapan Ali Nane, 3'üncü kattan düştü. Vücudunda kırıklar oluşan Nane, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Gölcük'e bağlı Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi'nde meydana geldi. İnşatta olukların montajını yapan Ali Nane, dengesini kaybederek, 3'üncü kattan düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine inşaat alanına 112 Acil Servis ekibi geldi. Nane, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ali Nane, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:01 Kaynak: DHA

Merkez, Sabah, Kocaeli, Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor Futbolcu Hakeme Tokat Atınca Başkan Takımı Ligden Çekti

Geliştirdiği Aparat ile Bağış Kutularındaki Paraları Çalarken Yakalandı Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 14:20:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3'üncü Kattan Düşen İşçinin Vücudunda Kırıklar Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]