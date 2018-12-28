3'üncü Kattan Düşen İşçinin Vücudunda Kırıklar Var
19 dakika önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta olukların montajını yapan Ali Nane, 3'üncü kattan düştü.
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, inşaatta olukların montajını yapan Ali Nane, 3'üncü kattan düştü. Vücudunda kırıklar oluşan Nane, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Gölcük'e bağlı Merkez
Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi'nde meydana geldi. İnşatta olukların montajını yapan Ali Nane, dengesini kaybederek, 3'üncü kattan düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine inşaat alanına 112 Acil Servis
ekibi geldi. Nane, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ali Nane, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:01 Kaynak: DHA
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