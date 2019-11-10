Son Dakika Haberleri: 3'üncü kattan düşen yaşlı kadın, öldü
Son Dakika Güncel 3'üncü kattan düşen yaşlı kadın, öldü

3'üncü kattan düşen yaşlı kadın, öldü

6 saat önce

KARABÜK'te, alzheimer hastası Ayşa Aynacıoğlu (87), 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

3'üncü kattan düşen yaşlı kadın, öldü, System.String[]

KARABÜK'te, alzheimer hastası Ayşa Aynacıoğlu (87), 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Yeşil Mahalle Şafak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer ve tansiyon hastası olan Ayşa Aynacıoğlu, ezanı dinlemek için pencere kenarına geldi. Dengesini kaybeden Aynacıoğlu, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ayşa Aynacıoğlu'nun cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 02:49:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3'üncü kattan düşen yaşlı kadın, öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]