Son Dakika Haberleri: 3'üncü Köprünün Kapanmasıyla Otobüs ve Tır'lar Fsm'den Geçiyor

3'üncü Köprünün Kapanmasıyla Otobüs ve Tır'lar Fsm'den Geçiyor

1 saat önce

Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma operasyonu kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

3'üncü Köprünün Kapanmasıyla Otobüs ve Tır'lar Fsm'den Geçiyor, System.String[]
Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma operasyonu kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kamyon ve TIR'lar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi. 

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen Büyük Taşınma Operasyonu kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü trafiğe kapatıldı. Kamyon ve TIR'ların geçişi FSM Köprüsü'nden sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:18 Kaynak: DHA

Selim, İstanbul, Güncel
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