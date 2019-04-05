3'üncü Köprünün Kapanmasıyla Otobüs ve Tır'lar Fsm'den Geçiyor
1 saat önce
İstanbul -(Havadan görüntüler) 3'ÜNCÜ KÖPRÜNÜN KAPANMASIYLA OTOBÜS VE TIR'LAR FSM'DEN GEÇİYOR(Tür: İstanbul)
İstanbul
-(Havadan görüntüler) 3'ÜNCÜ KÖPRÜNÜN KAPANMASIYLA OTOBÜS VE TIR'LAR FSM'DEN GEÇİYOR
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:24 Kaynak: DHA
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