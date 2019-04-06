3'üncü Köprünün Kapanmasıyla Otobüs ve Tır'lar Fsm'den Geçiyor
1 saat önce
Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma operasyonu kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma operasyonu kapsamında Yavuz Sultan Selim
Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kamyon ve TIR'lar Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'ne yönlendirildi.
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen Büyük Taşınma Operasyonu kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü trafiğe kapatıldı. Kamyon ve TIR'ların geçişi FSM Köprüsü'nden sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:41 Kaynak: DHA
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