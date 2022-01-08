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'3'üncü Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

'3'üncü Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması başvuruları başladı

08.01.2022 11:19
'3'üncü Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması başvuruları başladı

Hukuk tercihi yapmayı planlayan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan "Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması" başvurularında son gün 27 Şubat olarak açıklandı.

Hukuk tercihi yapmayı planlayan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan "Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması" başvurularında  son gün 27 Şubat olarak açıklandı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından bu yıl 'Dijital Güvenlik' teması ile düzenlenen ödüllü 'Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması' için başvurular üniversitenin web sitesi üzerinden dijital olarak yapılacak.

Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okullarda 11. ve 12. sınıfların katılımına açık olan yarışma Yargıtay desteği ve Microsoft Makronet sponsorluğunda gerçekleşecek.   Bilgilendirme toplantısının 5 Mart Cumartesi yapılacağı yarışmanın birinci turu 12 Mart Cumartesi, final turu ise 19 Mart Cumartesi olarak duyuruldu.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ VE TABLET VERİLECEK

Jüri üyeliğini, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı ve Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Vuslat Dirim, Yargıtay 7.Ceza Dairesi Üyesi, İstanbul Anadolu Eski Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Tezcan, ile İKÜ Hukuk Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üy. Yasemin Filiz Saygılar Kırıt'ın yapacağı yarışmada ilk üçe giren takımlara ve mansiyona girenlere para ödülünün yanı sıra Microsoft - MakroNet Sponsorluğunda tablet hediye edilecek.


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İstanbul, Yargıtay, Hukuk, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '3'üncü Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: '3'üncü Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika
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