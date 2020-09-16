3'üncü Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başladı - Son Dakika

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Odası tarafından Sapanca ilçesinde düzenlenen 3'üncü Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali ilgi gördü.

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