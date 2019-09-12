'3'üncü tarım orman şurası'na 10 bin 400 kişi görüş bildirdi'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 3'üncü Tarım Orman Şurası ile ilgili, "Şu ana kadar 10 bin 400 vatandaşımız görüşünü bildirdi. Bunları inceliyoruz, sınıflandırıyoruz ve çalışma gruplarına gönderiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, 3'üncü Tarım Orman Şurası öncesi yapılan çalışmaları incelemek üzere Orman Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Genel müdürlükteki çalışma gruplarına katılan Metin, burada katılımcıların sorunlarını dinledi ve bilgilendirmeler yaptı. Şuraya ilişkin açıklamalarda bulunan Metin, ekim sonu kasım başında yapılması planlanan şuranın çalışmalarına başlandığını belirterek, "Katılımcılığı önemsiyoruz. Tüm Türkiye'de üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz, çiftçilerimiz, birliklerimiz ve vatandaşlarımızın katılımını arzuladığımız süreç başlattık. 17 Temmuz'daki tanıtım toplantısında 1158 katılımcıyla 21 çalışma grubu çalışmalarına başladı. Bugüne kadar çalışma gruplarımız yüzlerce toplantı yaptı, binlerce sayfa çıktılar oluştu. Süreç şöyle işleyecek; 3 aylık çalışma sürecinde yapılan çalışmalar komisyon raporlarına dönüşecek, bu komisyon raporları da yapacağımız şurada rapora dönüşecek ve Türkiye'yle paylaşılacak" diye konuştu.

'10 BİN 400 VATANDAŞ GÖRÜŞÜNÜ BİLDİRDİ'

Bakan Yardımcısı Metin, çalışma gruplarına büyük ilgi olduğunu, gelenlerin çalışma gruplarına dahil olma taleplerini karşıladıklarını belirterek, "Şu ana kadar 10 bin 400 vatandaşımız görüşünü bildirdi. Bunları inceliyoruz, sınıflandırıyoruz ve çalışma gruplarına gönderiyoruz. Çalışma gruplarında onlar da değerlendiriliyor. Tüm Türkiye'nin katkı verdiği, Türkiye'nin hem tarım hem ormancılık hem de su faaliyetleri olmak üzere bu 3 alanda politikaların oluşmasında tüm Türkiye'nin katkısıyla oluşacak stratejiyi önümüzdeki dönemde de hayata geçirmek bize düşüyor. 'tarimormansurasi.gov.tr' adresine tarım, orman ve su politikaları adına ne istiyorsanız beklentiniz neyse görüşünüz neyse buraya yazın. Biz de onları değerlendirip karara dönüştürelim" dedi.

Öte yandan değerlendirmeler sonunda alınacak kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü

-Bakan Yardımcısı Metin'in açıklaması

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Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, -