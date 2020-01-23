3'üncü Tarım ve Orman Şurası Diyarbakır'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3'üncü Tarım ve Orman Şurası Diyarbakır'da yapıldı - Son Dakika

3'üncü Tarım ve Orman Şurası Diyarbakır'da yapıldı

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca '3'üncü Tarım ve Orman Şurası' Diyarbakır'da düzenlendi.

3'üncü Tarım ve Orman Şurası Diyarbakır'da yapıldı, System.String[]
TARIM ve Orman Bakanlığı'nca '3'üncü Tarım ve Orman Şurası' Diyarbakır'da düzenlendi. Şurada konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yapımı yakın zamanda tamamlanacak olan Silvan Barajı'yla, 300 bin kişinin tarımda istihdam edileceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 49 ilin Tarım ve Orman il ve şube müdürlerinin katılımıyla Diyarbakır'da düzenlenen '3'üncü Tarım ve Orman Şurası' küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi, eylem planı kapsamında göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Şuranın açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla Diyarbakır'ın, küresel ölçekte tarımın taşıyıcısı bir merkez haline geleceğini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır, şu anda bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye'yi taşıyan bir kent. Yakın bir gelecekte Silvan projesinin hayata geçmesiyle birlikte Diyarbakır, sadece Türkiye'nin ve bölgenin değil, küresel ölçekte tarımın taşıyıcısı bir merkez olacaktır. Türkiye'de sulanabilir bütün alanların suyla buluşan tek kent olacak. Mevcut üretim alanlarına 235 bin hektar eklenecek. Bu projeyle 300 bin insan tarımda istihdam edilecek. Sabit endekslenmiş değerle Diyarbakır ekonomisine 1,5 milyar lira gelir artışı sağlanmış olacak" dedi.


- Diyarbakır
Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir
Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki Belge şart oldu; "çakar" artık korsan satışta Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 20:11:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3'üncü Tarım ve Orman Şurası Diyarbakır'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]