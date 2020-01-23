3'üncü Tarım ve Orman Şurası Diyarbakır'da yapıldı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca '3'üncü Tarım ve Orman Şurası' Diyarbakır 'da düzenlendi. Şurada konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu , yapımı yakın zamanda tamamlanacak olan Silvan Barajı'yla, 300 bin kişinin tarımda istihdam edileceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 49 ilin Tarım ve Orman il ve şube müdürlerinin katılımıyla Diyarbakır'da düzenlenen '3'üncü Tarım ve Orman Şurası' küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi, eylem planı kapsamında göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Şuranın açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla Diyarbakır'ın, küresel ölçekte tarımın taşıyıcısı bir merkez haline geleceğini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır, şu anda bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye 'yi taşıyan bir kent. Yakın bir gelecekte Silvan projesinin hayata geçmesiyle birlikte Diyarbakır, sadece Türkiye'nin ve bölgenin değil, küresel ölçekte tarımın taşıyıcısı bir merkez olacaktır. Türkiye'de sulanabilir bütün alanların suyla buluşan tek kent olacak. Mevcut üretim alanlarına 235 bin hektar eklenecek. Bu projeyle 300 bin insan tarımda istihdam edilecek. Sabit endekslenmiş değerle Diyarbakır ekonomisine 1,5 milyar lira gelir artışı sağlanmış olacak" dedi.

- Diyarbakır