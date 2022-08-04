3 üniversiteye yeni rektör atandı! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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3 üniversiteye yeni rektör atandı! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

04.08.2022 09:13
3 üniversiteye yeni rektör atandı! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.

YENİ FAKÜLTELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Kararla birlikte Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi ise kapatıldı.

Kararın 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Rektör, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 3 üniversiteye yeni rektör atandı! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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