Son Dakika Haberleri: 3 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

3 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

1 saat önce

İstanbul'dan Balıkesir'e satmak için uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı.

3 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı, System.String[]
İstanbul'dan Balıkesir'e satmak için uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu getiren araçta yapılan aramada 297 adet ekstasy hap ile 5 adet elektronik sigara ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri Balıkesir'e getiren Z.G. ve S.K, ifadesinde uyuşturucu hapları İstanbul'da Y.Ç.'den aldığını beyan etti. Polis ekipleri İstanbul'da şahsı yakalayarak Balıkesir'e getirdi. Soruşturma sonrası adli makamlara çıkarılan Z.G., S.K. ve Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Balıkesir, 3. Sayfa
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