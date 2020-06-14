3 uyuşturucu zanlısından 2'si tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ali K, Fikret Y. ve Remzi K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 kilo toz esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede zanlılardan Ali K. ve Fikret Y. tutuklanırken, Remzi K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.