Son Dakika Haberleri: 3. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi Başladı

3. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi Başladı

29 dakika önce

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi (VetEBA) başladı.

3. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi Başladı, System.String[]
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi (VetEBA) başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, veteriner fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, şunları kaydetti:

"Veteriner Fakültemiz bizim gözbebeğimiz. Üniversitemiz bildiğiniz gibi bir araştırma üniversitesi. Veteriner fakültemizin, Türkiye'nin önde gelen veteriner fakülteleri arasında olduğunu söyleyebilirim. Veteriner fakültemiz, üniversitemizin araştırma üniversitesi kimliğine önemli katkı sağlayan fakülteler arasındadır. Bu da bizim için gurur verici bir durumdur. Bazen liselerden kariyer günlerine çağrılıyorum. Öğrenciler bana, 'hocam başarılı olmak bizim neler yapmamız gerekiyor' şeklinde soru soruyorlar. Ben de öğrencilere başarılı olmaları için üç önemli hususu anlatıyorum. Başarılı olmak istiyorsanız, birincisi yabancı dil, ikincisi kaliteli bir üniversite. Şuan kaliteli bir üniversite de kaliteli bir fakültedesiniz. Bununla da gurur duyabilirsiniz. Üçüncüsü de sosyal girişimcilik. Yani bir öğrenci, öğrencilik yıllarında ne kadar sosyal girişimcilik içerisindeyse, hayatta da o kadar başarılı olabiliyor."

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ise VetEBA için bir araya gelen, farklı kuşaklarda ve değişik bilgi ve tecrübeye ulaşmış katılımcıların bilgi ve görüşlerini paylaşacaklarını bildirdi.

Kongre, 24 Şubat tarihinde sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:52 Kaynak: AA

Rektör, Güncel
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