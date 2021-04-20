3 Yaşında ki Minik Mert'ten Şehitler Kütüphanesi'ne kitap desteği - Son Dakika

Gazeteci Mustafa Eranıl tarafından kurulacak olan kütüphaneye için kitap toplama kampanyasına katılanlardan biri de 3 yaşında ki minik Mert Boşnak oldu.

Bilgi Sarmalı Anaokulu Öğrencisi olan minik Mert Boşnak; ailesinin kendisine almış olduğu kitapları; Şehit Kütüphanesi'ne verilmek üzere kurumun müdüresi Nimet Karaarslan Konuk'a teslim etti. Ailesi'nin önerisi ile kitapları şehitler kütüphanesine bağışlayan 3 yaşında ki minik Mert'in bu güzel ve anlamlı desteği, herkese güzel örnek oluşturdu.