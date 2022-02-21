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3 yaşındaki oğlu kazada ölen annenin zor anları - Son Dakika

3 yaşındaki oğlu kazada ölen annenin zor anları

21.02.2022 13:08

ANTALYA'da, kamyonet altında kalarak ölen Ali Kayatepe'nin (3) annesi Fatoş Kayatepe, cenaze aracı gelirken, "Alim" diyerek koşup, gözyaşı döktü.

ANTALYA'da, kamyonet altında kalarak ölen Ali Kayatepe'nin (3) annesi Fatoş Kayatepe, cenaze aracı gelirken, "Alim" diyerek koşup, gözyaşı döktü. Fatoş Kayatepe'yi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi, Varsak Kirişçiler yolunda meydana geldi. Ormanda ailesiyle piknik yapan Ali Kayatepe'ye, H.Y.'nin kullandığı 07 AJN 754 plakalı kamyonet çarptı. İhbarla kaza yerine gelen 112 ekipleri, Kayatepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kayatepe'nin cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde morga gelen anne Fatoş ve baba Mustafa Kayatepe, gözyaşı döktü. Cenaze aracının geldiğini gören Fatoş Kayatepe, "Alim" diyerek araca doğru koştu. Fatoş Kayatepe, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kayatepe'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Serik ilçesine götürüldü.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 yaşındaki oğlu kazada ölen annenin zor anları - Son Dakika


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