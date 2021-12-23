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3 yaşındaki Alperen'in dövülüp öldürüldüğü davada karar onandı - Son Dakika

3 yaşındaki Alperen'in dövülüp öldürüldüğü davada karar onandı

23.12.2021 11:11
3 yaşındaki Alperen'in dövülüp öldürüldüğü davada karar onandı

KAYSERİ'de birlikte yaşadığı Emel Öner'in oğlu Alperen Ekinci'yi (3) döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Harun Sezer'e (38) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

KAYSERİ'de birlikte yaşadığı Emel Öner'in oğlu Alperen Ekinci'yi (3) döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Harun Sezer'e (38) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

Olay, 15 Haziran 2020'de Pınarbaşı ilçesi, Güney Mahallesi, Güney Sokak'ta meydana geldi. Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk atıp tekmeleyerek öldürdü. 'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Sezer, Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa gömdü. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra yaşananları Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Durumu öğrenen Sezer ise kaçtı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine Emel Öner, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra defnedildi. Harun Sezer de 29 Haziran'da yakalanıp, tutuklandı.

Sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' ve 'öldürmeye yardım etme' suçlarından dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 28 Mayıs'ta görülen davanın 4'üncü duruşmasına sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulundukları cezaevlerinden katıldı. Alperen Ekinci'nin şikayetçi babası Serdal Ekinci ile avukatları ise salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.'VİCDANSIZ BİR ANNE DEĞİLİM'Suçsuz olduğunu söyleyen sanık Emel Öner, ağlayarak yaptığı savunmada "O geceyi yaşayan benim. Kızım ve Alperen arasında kaldım. O gece dehşet gecesiydi. Öyle vicdansız bir anne değilim. Harun sürekli beni tehdit etti. Ben yandım, derdimi kimseye anlatamadım. Ben bir anneyim. Tek suçum; o gün ölmemek. Adaletinize güveniyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.'BENİM EN UFAK BİR SUÇUM YOK'Emel Öner'in yalan söylediğini iddia eden sanık Harun Sezer ise, "Mahallemiz sürekli insan hareketliliğin olduğu bir yer. 'Kimseye haber veremedim' derken yalan söylüyor. Mezarın yerini dahi gösteren Emel'dir. Benim sabıkalarımdan sürekli bahsediyorlar ama benim bu olayda en ufak bir suçum yok. Alperen için kendi çocuğumdan vazgeçtim. İyi niyetimin kurbanı oldum. Adaletinize güveniyorum" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Harun Sezer'i, 'çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Heyet, Emel Öner'in ise beraatine ve tahliyesine hükmetti.KARARA İTİRAZ EDİLDİÖldürülen Alperen Ekinci'nin babası Serdal Ekinci'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, her iki sanığa verilen karara itiraz için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. İtiraz dilekçesinde mahkemece verilen kararın usul ve yasaya aykırı olup, sanıkların suç işleme kastıyla gerçekleştirdikleri eylemleri nedeniyle cezalandırılmaları gerektiği belirtildi. DOSYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

Sanık ve müşteki avukatları, yerel mahkemenin kararını Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Harun Sezer ile beraat eden Emel Öner ile ilgili kararını açıkladı. Ceza Dairesi tarafından usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar onandı. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.


3 yaşındaki Alperen'in dövülüp öldürüldüğü davada karar onandı
3 yaşındaki Alperen'in dövülüp öldürüldüğü davada karar onandı
3 yaşındaki Alperen'in dövülüp öldürüldüğü davada karar onandı
3 yaşındaki Alperen'in dövülüp öldürüldüğü davada karar onandı

Pınarbaşı, Haziran, Kayseri, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 yaşındaki Alperen'in dövülüp öldürüldüğü davada karar onandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 yaşındaki Alperen'in dövülüp öldürüldüğü davada karar onandı - Son Dakika
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