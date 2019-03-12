Son Dakika Haberleri: 3 Yaşındaki Asiye'den Acı Haber

3 Yaşındaki Asiye'den Acı Haber

55 dakika önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik kaçağı yapan sobaya dokunan 3 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

3 Yaşındaki Asiye'den Acı Haber, System.String[]
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik kaçağı yapan sobaya dokunan 3 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi'nde meydana geldi. Asiye Çanakçı (3), elektrik kaçağı olduğu öne sürülen sobaya dokundu. Sobaya dokunan çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı. Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapılan çocuk ardından ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Kolsuz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Çanakçı, Şanlıurfa, Harran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Çocuk Babası Uzman Çavuş, Evinde İntihar Etti, Acı Haberi Alan Eşi Sinir Krizi Geçirdi 2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu

Farklı Statüde Sigorta Primi Ödeyenler Aylığa Etkisi Olmayan Primleri İade Alabiliyor Son Dakika! "PKK'lıların Oyuna Talibiz" Diyen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:21:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Yaşındaki Asiye'den Acı Haber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]