3 Yaşındaki Asiye'den Acı Haber
55 dakika önce
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik kaçağı yapan sobaya dokunan 3 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'nın Harran
ilçesinde elektrik kaçağı yapan sobaya dokunan 3 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi'nde meydana geldi. Asiye Çanakçı
(3), elektrik kaçağı olduğu öne sürülen sobaya dokundu. Sobaya dokunan çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı. Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapılan çocuk ardından ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ahmet Kolsuz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
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