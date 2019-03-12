Son Dakika Haberleri: 3 Yaşındaki Asiye'yi Isınmak İçin Yakılan Elektrikli Soba Öldürdü

3 Yaşındaki Asiye'yi Isınmak İçin Yakılan Elektrikli Soba Öldürdü

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, ısınmak için açılan elektrikli sobaya dokunan 3 yaşındaki Asiye Çanakçı'yı elektrik çarptı.

3 Yaşındaki Asiye'yi Isınmak İçin Yakılan Elektrikli Soba Öldürdü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, ısınmak için açılan elektrikli sobaya dokunan 3 yaşındaki Asiye Çanakçı'yı elektrik çarptı. Küçük kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Acı olay, Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Asiye Çanakçı, oturma odasında ısınmak için açılan elektrik sobasına kimsenin olmadığı sırada dokundu.

Ancak akıma kapıldı. Gürültüyü üzerine odaya giren anne ve baba, küçük kızı yerde yatarken buldu. Çağrılan ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne götürülen Asiye Çanakçı, ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çanakçı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:26 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Harran, Çanakçı, Güncel
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