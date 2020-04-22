3 yaşındaki Ayşe dışarı çıkmak isteyen anneannesini 'Virüs var' diyerek durdurdu - Son Dakika

3 yaşındaki Ayşe dışarı çıkmak isteyen anneannesini 'Virüs var' diyerek durdurdu

SAMSUN'da evden dışarı çıkmak isteyen anneannesini engellemek için kapının önüne duran ve "Virüs var, anneanne ne olur gitme. Gidemezsin anneanne" diyerek ağlayan Ayşe Sel'in (3) görüntüsü paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Çarşamba ilçesinde yaşayan Neriman Uysal (50), kızının evine giderek torunları Ayşe ve Elif (6) Sel ile vakit geçirdikten sonra dışarı çıkmak istedi. Anneannelerinin dışarı çıkmak için kıyafetlerini giydiğini gören abla ve kardeşi dış kapının önüne geçti. Küçük Ayşe, "Neden dışarı çıkmayayım' diye soran anneannesine "Virüs var, anneanne ne olur gitme. Gidemezsin anneanne" diyerek yanıt verdi. Ağlayan torununa sarılan Neriman Uysal, "Ben sizi üzmek istemiyorum. Vazgeçtim gitmiyorum" dedi. Anneanne ve torunlarının bu videosu paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.