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3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü... Tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı - Son Dakika

3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü... Tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı

13.01.2022 09:16

3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü... Tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı Baba, anne ve anneannenin ikinci eşinden DNA örneği alınacak Minik Ayşenur'un ölümünün ardından babaanneden darp iddiası Dayısı ifadesinde gece ses çıkarttığı için Ayşenur'a tekme attığını ama...

3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü... Tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı

Baba, anne ve anneannenin ikinci eşinden DNA örneği alınacak

Minik Ayşenur'un ölümünün ardından babaanneden darp iddiası

Dayısı ifadesinde gece ses çıkarttığı için Ayşenur'a tekme attığını ama neresine geldiğini bilmediğini söyledi

BURDUR - Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur annesi tarafından ölü bulundu. Minik Ayşenur'un şüpheli ölümü sonrası anne ve dayı gözaltına alınırken, dayı emniyetteki ifadesinde Ayşenur'a tekme attığını söyledi. Babaanne ise torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Olay, Cemil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre sabah Ayşenur K'nın yanına giderek uyandırmak isteyen anne Kader K., herhangi bir tepki alamadı. Tüm uğraşlarına rağmen çocuğundan karşılık alamayan anne Kader K., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşenur K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaşındaki Minik Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli olarak gözaltına alındı. Anneanne Yüksel K.'nın ise tanık olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dayısı gece susması için tekme attığını itiraf etti

Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu, bu nedenle susması için tekme attığını ancak teknenin çocuğun neresine geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Anne Kader K., ise bu durumu görmediğini belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kader K., ve Hızır Tunç Ç., adliyeye sevk edildi.

Babaanneden korkutucu iddialar

Acılı haberi alır almaz Konya'dan gelen minik Ayşenur'un babaannesi Kader Tuğla, torunun darp edildiğini iddia etti.. Tuğla, Ayşenir'un babası oan oğlu Erdi'nin Kader K., ile bir süre dini nikahlı evli kaldığını ve ayrıldıklarını söyledi. Babaanne Tuğla, torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü iddia ederek, "Kader'in annesi ve kocası bizi telefonla arayarak tehdit ettiler. 'Erdi'yi öldüreceğiz. Çocuklarını öldüreceğiz' dediler, nitekim yaptılar. Benim oğlum katil mi olsun onu mu istiyorlar. Ayşenur'un cenazesini vermiyorlar. Diğer çocuğu bize versinler. Ayağından bağlıyordu. Çocukları banyoya, bodruma kilitlediler. Üvey babası 1 ay önce aradı. Çocukları aç bırakıp, bir odaya kapatmışlar. Komşuları bize telefonla ulaştı" dedi.

Kader K.'nın bir diğer çocuğu olan 4 yaşındaki T.K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Babaanne Tuğla ise T.K.'nın kendilerine verilmesini isteyerek, "Ben torunumun yurda gitmesini istemiyorum onunla bari avunalım. Benim istediğim oğlumun eli kana bulanmasın. Torunumuzu versinler. Oğlumun tutunacağı bir dalı var, onunla avunsun. Benim tek bir ricam var torumuz bize versinler" ifadelerini kullandı.

Ayşenur'un babası, annesi ve anneannesinin ikinci eşinden DNA örneği alınacak

Burdur'da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Ayşenur K., kendisini sabah uyandırmak isteyen annesine herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine anne Kader K.'nın ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumun şüpheli bulunması üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç, gözaltına alındı. Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli, anneanne Yüksel K., ise tanık sıfatıyla adliyeye sevk edildi.

Anne ve dayı tutuklandı, anneannenin ikinci eşinden DNA örneği istendi

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan anne Kader K., ve Ayşenur'u dövdüğünü itiraf eden dayı Hızır Tunç Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kader K., ve Ayşenur'un babası olduğunu belirten ve bir süre Kader K., ile dini nikahlı evli kalan Erdi Karadeniz'den DNA örneği istendi. Davada ilginç bir gelişme yaşanarak, anneannenin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık'tan da DNA örneği istendi. Nüfus kayıtlarına göre minik Ayşenur'un babası, anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu öğrenildi.

3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü... Tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü... Tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü... Tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı

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112 Acil Çağrı, Burdur, Baba, Dna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü... Tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü... Tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı - Son Dakika
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