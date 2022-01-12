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3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı - Son Dakika

3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı

12.01.2022 22:11

3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı Anne ve dayı gözaltına alındı Minik Ayşenur'un ölümünün ardından babaanneden darp iddiası Dıyısı ifadesinde gece ses çıkarttığı için Ayşenur'a tekme attığını ama neresine geldiğini bilmediğini söyledi Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur annesi...

3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı

Anne ve dayı gözaltına alındı

Minik Ayşenur'un ölümünün ardından babaanneden darp iddiası

Dıyısı ifadesinde gece ses çıkarttığı için Ayşenur'a tekme attığını ama neresine geldiğini bilmediğini söyledi

BURDUR - Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur annesi tarafından ölü bulundu. Minik Ayşenur'un şüpheli ölümü sonrası anne ve dayı gözaltına alınırken, dayı emniyetteki ifadesinde Ayşenur'a tekme attığını söyledi. Babaanne ise torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Olay, Cemil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre sabah Ayşenur K'nın yanına giderek uyandırmak isteyen anne Kader K., herhangi bir tepki alamadı. Tüm uğraşlarına rağmen çocuğundan karşılık alamayan anne Kader K., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşenur K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaşındaki Minik Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli olarak gözaltına alındı. Anneanne Yüksel K.'nın ise tanık olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dayısı gece susması için tekme attığını itiraf etti

Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu, bu nedenle susması için tekme attığını ancak teknenin çocuğun neresine geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Anne Kader K., ise bu durumu görmediğini belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kader K., ve Hızır Tunç Ç., adliyeye sevk edildi.

Babaanneden korkutucu iddialar

Acılı haberi alır almaz Konya'dan gelen minik Ayşenur'un babaannesi Kader Tuğla, torunun darp edildiğini iddia etti.. Tuğla, Ayşenir'un babası oan oğlu Erdi'nin Kader K., ile bir süre dini nikahlı evli kaldığını ve ayrıldıklarını söyledi. Babaanne Tuğla, torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü iddia ederek, "Kader'in annesi ve kocası bizi telefonla arayarak tehdit ettiler. 'Erdi'yi öldüreceğiz. Çocuklarını öldüreceğiz' dediler, nitekim yaptılar. Benim oğlum katil mi olsun onu mu istiyorlar. Ayşenur'un cenazesini vermiyorlar. Diğer çocuğu bize versinler. Ayağından bağlıyordu. Çocukları banyoya, bodruma kilitlediler. Üvey babası 1 ay önce aradı. Çocukları aç bırakıp, bir odaya kapatmışlar. Komşuları bize telefonla ulaştı" dedi.

Kader K.'nın bir diğer çocuğu olan 4 yaşındaki T.K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Babaanne Tuğla ise T.K.'nın kendilerine verilmesini isteyerek, "Ben torunumun yurda gitmesini istemiyorum onunla bari avunalım. Benim istediğim oğlumun eli kana bulanmasın. Torunumuzu versinler. Oğlumun tutunacağı bir dalı var, onunla avunsun. Benim tek bir ricam var torumuz bize versinler" ifadelerini kullandı.

3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı

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Gözaltı, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı - Son Dakika
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