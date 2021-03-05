3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi - Son Dakika

3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi

05.03.2021 12:24
3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi, System.String[]

Eskişehir'de göz tümörü hastalığıyla mücadele eden ve bir gözünü kaybeden 3 yaşındaki Azra'nın yaşaması için ellerinden geleni yapan ailesi, bütün servetlerini harcamalarının ardından çaresiz kaldı.

Eskişehir'de göz tümörü hastalığıyla mücadele eden ve bir gözünü kaybeden 3 yaşındaki Azra'nın yaşaması için ellerinden geleni yapan ailesi, bütün servetlerini harcamalarının ardından çaresiz kaldı.

Eskişehir'de yaşayan 3 yaşındaki Azra Mersin, Retinitis Blastoma (Göz tümörü) hastalığı ile 2 yıldır mücadele ediyor. Anne Aynur ile baba Caner Mersin, çocuklarının sağlığına kavuşması için ellerinden gelen hemen hemen her şeyi yaptı. Ellerinde bulunan maddi imkanlarını çocuklarının sağlığı için kullanan aile, daha sonra çektikleri kredileri de Azra'nın gözü için harcadı. Bir fabrikada çalışan baba aldığı maaş ile kredileri ödemeye çalışırken, akşamlar ise ek iş yaparak evini geçindirmeye çalışıyor. Anne ise Azra'nın yanında bir dakika olsun ayrılmıyor. Bütün çabalara rağmen küçük kız bir gözünü geçtiğimiz ay kaybetti. Gözün yerine ise protez takıldı.

8 KEZ GİRDİĞİ KEMOTERAPİDE, 2 KEZ KALBİ DURDU

Henüz 2 yaşında hastalıkla mücadele etmeyi öğrenen Azra, bulunan tümörlerin yok edilmesi için 8 kez kemoterapi aldı. Küçük kızın bedeni kemoterapi alırken iki kez yenik düştü. Kalbi duran ufak Azra, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü.

DİĞER GÖZÜNÜ DE KAYBEDEBİLİR

Ailenin bugünlerde maddi sıkıntılar içinde olması Azra'yı, İstanbul'da bulunan hastaneye götürememesi diğer gözünde kaybedilmesi ile karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Aile bugünlerde çocuklarını kontrolle götürmek için ise çaresiz kaldı. Azra'nın bir önceki sağlık kontrolleri ise mahalle sakinleri tarafından toplanan yardımla gerçekleştiği öğrenildi.

EV SAHİBİ EVDEN ÇIKARTIYOR

Maddi durumları çocuklarının hastalığı öncesinde iyi olan aile, bugünlerde ev sahibi tarafından evlerinden de çıkarılmak üzere. Çevresinden yardım istememek için uzun süre mücadele eden baba, çocuğu için bugünlerde çaresiz kalmış durumda. Gözde yer alan tümörün beyne sıçraması sonrasında ölme tehlikesi de bulunan Azra, babasının önünde her geçen gün biraz daha ölüme yaklaşıyor.

ANNE VE BABANIN TEK İSTEĞİ AZRA'NIN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI

Azra'nın kontrol altında tutulması için sağlık kontrollerine zamanında gitmesi gerektiğini ifade eden anne Aynur Mersin, "Kızım 3 yaşında. Bir gözünü kaybettik. Protez takıldı. Elimizde ne varsa her şeyi harcadık. Ancak artık tükendik. Kredi çektik. Eşimin maaşı hepsi krediye gidiyor. Bundan dolayı kızımı artık kontrollere bile götürecek durumumuz kalmadı. Kimseden yardım beklemedik. Son kontrolünü Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış ile mahalle sakinlerinin topladığı parayla yaptırdık. Babamız bu durumdan utanıyor. Ama çaresiz kaldı. Artık kızımızı kurtarmak için ne yapacağız bilmiyoruz. Kontrollere gitmez ise diğer gözünü de kaybedebiliriz. Bunun yanı sıra her an ölebilme ihtimali var. Düşünün çocuğunuz önünüzde eriyor, ancak müdahale edemiyorsunuz. Maddi durumumuz her geçen gün kötüye gitti. Ev sahibi de yeni bir ev bulmamız konusunda bizle iletişime geçti. Bu dert içinde bir de ev çıktı. Ev bulup yeni bir eve çıkacağız" dedi.

(Aydın Sarıoğlu - Şevket Can Çikot/İHA)

3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi
3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi
3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi
3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi
3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi

Kemoterapi, Eskişehir, Protez, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'den ilk açıklama: En kısa zamanda dönmek için elimden geleni yapacağım "En iyi muhalefet yapan lider" anketinde zirve, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in oldu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık için yakalama kararı çıkarıldı Mesleklerini duyan korkuyor! Kadın gassallar yılda 10 bine yakın cenaze yıkıyor Her birinin hikayesi yarım kaldı! Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi Ambalaj malzemelerine gelen yüzde 40'lık zam, esnafın belini büktü
11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı 11 şehit verdiğimiz bölgede inceleme başlatıldı! Sahra çadırları kuruldu, bölgeye girişler yasaklandı         
12:33
Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis         
12:02
Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mohamed kendini savundu: Kimseyi görmedim bile Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mohamed kendini savundu: Kimseyi görmedim bile         
11:40
Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada         
11:23
Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı         
11:08
Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı         
11:01
TSK personeline ilişkin kanun resmen yürürlüğe girdi! Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişti TSK personeline ilişkin kanun resmen yürürlüğe girdi! Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişti         
10:19
Helikopter faciasında yaralanan askerlerin imdadına koşan kahraman köylü: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim Helikopter faciasında yaralanan askerlerin imdadına koşan kahraman köylü: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim         
10:04
"Polis defalarca başıma vurdu" dedi, nezarethanedeki akılalmaz görüntüleri ortaya çıktı         
09:40
Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi         
09:23
Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş         
09:17
HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler         
08:53
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
Öğretmenlerini görmek için mezun olduğu okula giden küçük kız, devrilen duvarın altında can verdi Öğretmenlerini görmek için mezun olduğu okula giden küçük kız, devrilen duvarın altında can verdi         
08:42
Toprağa ihtiyaç duymayan hava çiçekleri kadınların yeni gözdesi oldu Toprağa ihtiyaç duymayan hava çiçekleri kadınların yeni gözdesi oldu         
08:38
Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu         
00:52
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 12:45:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei