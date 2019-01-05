3 Yaşındaki Bebek Çıkan Yangında Yaralandı
17 dakika önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yangın meydana geldi.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi
'nde yangın meydana geldi. Mumdan çıktığı düşünülen yangında 3 yaşındaki bebek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Mevlana
Caddesi'ndeki bir evde yangın meydana geldi. Mumdan çıktığı düşünülen yangında 3 yaşındaki bebek Serdal Ünlü yaralandı. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, 3 yaşındaki bebek Çerkezköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirtilen bebek Serdal ünlü Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde Yanık ünitesinin bulunmaması sebebiyle başka bir hastaneye sevk edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:35 Kaynak: İHA
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