Son Dakika Haberleri: 3 Yaşındaki Bebek Çıkan Yangında Yaralandı

3 Yaşındaki Bebek Çıkan Yangında Yaralandı

17 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yangın meydana geldi.

3 Yaşındaki Bebek Çıkan Yangında Yaralandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yangın meydana geldi. Mumdan çıktığı düşünülen yangında 3 yaşındaki bebek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir evde yangın meydana geldi. Mumdan çıktığı düşünülen yangında 3 yaşındaki bebek Serdal Ünlü yaralandı. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, 3 yaşındaki bebek Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirtilen bebek Serdal ünlü Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde Yanık ünitesinin bulunmaması sebebiyle başka bir hastaneye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

Kapaklı, Tekirdağ, Bahçelievler Mahallesi, 3. Sayfa
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