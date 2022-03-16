3 YAŞINDAKİ BEDİR, UYURKEN KUSMUĞUYLA BOĞULDU - Son Dakika
Üye Girişi

3 YAŞINDAKİ BEDİR, UYURKEN KUSMUĞUYLA BOĞULDU

16.03.2022 14:41

ERZURUM'da Erdem çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Bedir Akça (3), süt içip uyuduktan sonra kusması sonucu boğuldu.

ERZURUM'da Erdem çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Bedir Akça (3), süt içip uyuduktan sonra kusması sonucu boğuldu. Bu tür vakaların sıkça görüldüğünü belirten Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kara, çocukların yemekten en az 2 saat sonra uyutulması gerektiğini söyledi.

Olay, önceki gün Yakutiye ilçesi, Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Dilek Erdem'in süt içirdiği oğlu Bedir Akça, bir süre sonra uyudu. Uyku sırasında oğlunun morardığını gören anne, çocuğu kontrol ettiğinde nefes alamadığını fark etti. Dilek Erdem, eşi Ferit ile oğlunu evlerinin yakınındaki Dr. Osman Edip Somunoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Doktorların müdahale ettiği Bedir Akça'nın kusma sonucu boğularak öldüğü tespit edildi. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, Hz. Ebubekir Camii'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Bu tür vakaların sıkça görüldüğünü belirten Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kara, çocukların tıka basa doyurulmaması gerektiğini söyledi.

'YAN YATIRILARAK SIRTINA VURULMASI SAĞLANMALI'

Doç. Dr. Kara, Çocuklara asitli içeceklerin içirilmemesi de gerekir. Bunlar olmadan da çocukta kusmayı tetikleyen bir problem yaşanabilir. Bunda da kusmayı önlemek çok zordur. Çocuk solunum sıkıntısı yaşıyorsa, yüzde morarma varsa, nefes almakta zorluk çekiyorsa; yan yatırıp sırtına vurarak akciğere kaçan materyalin çıkarılması ve bir an önce sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir dedi.

Emzirme döneminde de boğulma vakalarının yaşandığını hatırlatan Doç. Dr. Kara, Bebeğin yutarak midesine göndereceği bir maddenin, yanlışlıkla solunum yollarına kaçması olarak tanımlanan 'aspirasyon' yaşanabilir. Bu aspirasyon konusu daha küçük bebeklerde de yaşanabilir. Süt çocukluğu döneminde olan bebeklerde de yaşanabilir. Emzirme tekniklerine annenin riayet etmesi gerekir. Anne sütü verildikten sonra gazının çıkarılması, yan yatırılması gibi konulara dikkat edilmeli. Bunlar aspirasyon riskini azaltabilir diye konuştu.

3 YAŞINDAKİ BEDİR, UYURKEN KUSMUĞUYLA BOĞULDU
3 YAŞINDAKİ BEDİR, UYURKEN KUSMUĞUYLA BOĞULDU
3 YAŞINDAKİ BEDİR, UYURKEN KUSMUĞUYLA BOĞULDU

YORUMLAR
500
Küçük çocuk uyurken kustu, kusmuğu nefes borusuna girince boğularak can verdi Küçük çocuk uyurken kustu, kusmuğu nefes borusuna girince boğularak can verdi Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde Seydikemer'de Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı Seydikemer'de Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

Atatürk Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 YAŞINDAKİ BEDİR, UYURKEN KUSMUĞUYLA BOĞULDU - Son Dakika


Son Dakika
14:43 Lob'ın International'ın Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a 3. kez ödül
14:43 Erdoğan "Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun" dediği milletvekili, İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu
14:30 Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:56:25. #1.13#
SON DAKİKA: 3 YAŞINDAKİ BEDİR, UYURKEN KUSMUĞUYLA BOĞULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement