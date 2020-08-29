3 yaşındaki böbrek hastası Pınar organ bekliyor - Son Dakika

ZONGULDAK'ta 9 ay önce karın şişliğiyle gittiği hastanede doğuştan böbrek yetmezliği rahatsızlığı olduğu tespit edilen 3 yaşındaki Pınar Pilgi, böbrek nakli bekliyor. Pınar Pilgi'nin babası Bülent Pilgi, Pınar ve onun gibi hastalara umut olmak için herkesi organ bağışına davet etti.

Karabük'te yaşayan Esra ve Bülent Pilgi'nin çocukları Pınar Pilgi, 9 ay önce karın şişliği nedeniyle gittiği hastanede değerlerinde farklılık fark edilince Ankara'ya sevk edildi. Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek yetmezliği teşhisi konulan Pınar, diyalize girmeye başladı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde bulunan özel diyaliz merkezinde haftanın 3 gün tedavi gören Pınar Pilgi, organ nakli olacağı günü umutla bekliyor. İnşaat işçisi baba Bülent Pilgi ve eşi Esra Pilgi, kızlarını yaşatabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Kızına uygun bağışçı bulunması için çağrıda bulunan Pilgi ailesi, kızlarına umut olacak kişiyi arıyor.Bülent Pilgi, kızının küçük yaşta büyük sıkıntılar çektiğini anlattı. Kızının sağlığına kavuşması için uygun canlı donör arandığını ifade eden Bülent Pilgi, "Kızım 2019'un Kasım ayından beri diyalize giriyor. Diyaliz merkezine teşekkür ediyoruz, çok yakından ilgileniyorlar. 1 seneye yakın zamandır buradayız. Pınar ameliyatlar geçirdi, zorlu bir süreçti bizim için. Milletimizin organ nakline duyarlı olması lazım. Binlerce kişi ölüyor ve onlarla birlikte organları da çürüyüp gidiyor. Organlar çürüyüp gideceğine, nakil olsa birkaç kişinin hayatı kurtulur. Pınar tek değil. Onun gibi binlerce hasta var organ bekleyen. Küçük yaşta çok sıkıntılar çekti. Diyalizden korkmaması için hemşireler, doktorlar büyük çaba sarf etti. Oyun sanarak diyalize giriyor. Herkesi organ nakline davet ediyorum" dedi.PINAR İÇİN SEFERBER OLDULARDiyaliz Merkezi Doktoru Murat Koç da, Pınar'ın tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Organ nakli konusunda çağrıda bulunan Dr. Koç, şöyle dedi:

"Kızımız 3 buçuk yaşında. Karabük'ten buraya diyalize girmek için geliyor. Diyalize girmesi kararlaştırıldıktan sonra Pınar için gerekli tüm malzemeleri hazırladık ve burada tedavisine başladık. Organ nakli kesinlikle herkesin yapması ve buna ciddi olarak yaklaşması gereken bir olay. Toplumdaki herkesin buna pozitif yaklaşması gerekiyor. Herkesin kendini o hastanın yerine koymasını istiyorum. Kendi çocuğunda, annesi veya babasında da bu rahatsızlık olduğu zaman da aynı şey yapılmalı diye düşünüyorum. Kişisel olarak ben ve çocuklarım hepimiz organlarımızı bağışladık. Dilerim ihtiyacı olan kişilere ulaşır organlarımız. Kızımıza da inşallah canlı bir donörden ya da kadavradan bir nakil olur da, bundan sonraki yaşamını daha güzel geçirir."