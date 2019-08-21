Son Dakika Haberleri: 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
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3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

57 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan Ş. (21) yönetimindeki 16 KOK 58 plakalı otomobil yol kenarında karşı şeritte bulunan babasının yanına geçmek isteyen 3 yaşındaki Hamza S.'ye (3) çarptı. Kanlar içerisinde kalan küçük Hamza özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edilen Hamza S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - BURSA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:54 Kaynak: İHA
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