3 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleli o kişiyi yakalayıp tekme tokat dövdü - Son Dakika
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3 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleli o kişiyi yakalayıp tekme tokat dövdü

01.06.2023 12:08

İstanbul'da 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen yabancı uyruklu kişi çevredekiler tarafından darp edildi. Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda olay, Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kişi, sokakta yürüyen 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti.

AİLESİ DURUMU FARK ETTİ

Çocuğun ailesinin durumu fark ederek tepki göstermesi üzerine şüpheli kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak çevredekiler tarafından yakalanan şüpheli feci biçimde darp edildi.

Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleli o kişiyi yakalayıp tekme tokat dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleli o kişiyi yakalayıp tekme tokat dövdü - Son Dakika
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