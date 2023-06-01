İstanbul Zeytinburnu'nda olay, Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kişi, sokakta yürüyen 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti.
Çocuğun ailesinin durumu fark ederek tepki göstermesi üzerine şüpheli kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak çevredekiler tarafından yakalanan şüpheli feci biçimde darp edildi.
Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 3 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleli o kişiyi yakalayıp tekme tokat dövdü - Son Dakika