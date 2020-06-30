3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra mezara gömen şahıs 9 gün sonra çalılıkların arasında... - Son Dakika

3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra mezara gömen şahıs 9 gün sonra çalılıkların arasında...

3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra mezara gömen şahıs 9 gün sonra çalılıkların arasında yakalandı İlçede 'Pis Harun' olarak tanımlanan şahıs polise teslim olmamak için kaçmaya yeltenmiş Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa...

3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra mezara gömen şahıs 9 gün sonra çalılıkların arasında yakalandı

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İlçede 'Pis Harun' olarak tanımlanan şahıs polise teslim olmamak için kaçmaya yeltenmiş

KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen oluşturulan özel ekip tarafından 9 gün sonra saklandığı çalılıkların arasında yakalandı. İlçede 'Pis Harun' olarak adlandırılan şahsın, yakalanmamak için kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü. Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Biro Amirliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, polis özel harekat ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, ilçeyi didik aradı. Günde 30 ev arayan ekipler, alan daraltma çalışması ile dün gece saatlerinde Harun S.'nin çalılıklar arasında olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, teslim olmamak için kaçan Harun S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Harun S.'nin yakalandığı andan itibaren 'Susma hakkımı kullanacağım' dediği öğrenildi.

İlçe sakinleri 'Pis Harun' lakabını taktı

Öte yandna, 3 yaşındaki Alperen'i öldüren Harun S.'ye ilçe sakinlerinin 'Pis Harun' lakabını taktığı öğrenildi. Ayrıca, Harun S.'nin tanıdıklarına teslim olmayacağı yönünde mesajlar da attığı belirtildi. Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Harun S., adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra mezara gömen şahıs 9 gün sonra çalılıkların arasında... - Son Dakika
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