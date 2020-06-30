3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra gömen şahıs yakalandı - Son Dakika

3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra gömen şahıs yakalandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs su kuyusunda yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı

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