3 yaşındaki çocuğu sigara içirten kişi gözaltına alındı (2) - Son Dakika

SAVCILIK: MAĞDUR ÇOCUĞUN REHABİLİTE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

3 yaşındaki çocuğa sigara içirilip, çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşmasına ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüpheli M.K.'nın çocukla akrabalık bağının olmadığı, mağdur çocuğun rehabilite edilmesi için çalışmaların başlatıldığını bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: