3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi kül etti - Son Dakika
Üye Girişi

3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi kül etti

11.05.2022 15:28
3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi kül etti

Kocaeli'de çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu.

Kocaeli'de çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu. Yangın sebebiyle ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, evde çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu. Yangın sırasında mutfakta bulunan anne Fatma A. ise dumanları fark edince 3 yaşındaki oğlunu ve kızını da alarak panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında mutfakta olduğunu söyleyen Fatma A., "Çocuğum odaların birindeydi. Dumanı görünce hemen odaya koştum ve yatağın alev aldığını gördüm. Daha sonra oğlum korkup arka odaya saklanmış. Kızım da salonda televizyon izliyordu. Her şey 5 dakikada oldu" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Cihan Atik - Adil Özdemir - İHA)

3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi kül etti
3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi kül etti
3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi kül etti
3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi kül etti

YORUMLAR
500
Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde annelere özel etkinlik Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde annelere özel etkinlik Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi kül etti - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Erkek hemşire narkozun etkisindeki 4 kadına cinsel istismarda bulundu
15:36 Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
15:30 Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:43:13. #1.13#
SON DAKİKA: 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi kül etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement