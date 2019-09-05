Son Dakika Haberleri: 3 yaşındaki çocuğun çalıştırdığı araç markete böyle daldı
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3 yaşındaki çocuğun çalıştırdığı araç markete böyle daldı

1 saat önce

3 yaşındaki çocuğun çalıştırdığı araç markete böyle daldıANKARA - Başkent'te park halindeyken 3 yaşındaki çocuğun kontağını çevirdiği araç markete daldı.

3 yaşındaki çocuğun çalıştırdığı araç markete böyle daldı

ANKARA - Başkent'te park halindeyken 3 yaşındaki çocuğun kontağını çevirdiği araç markete daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, markette hasar meydana geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nde yaşandı. Market alışverişini tamamlayan bir çift poşetlerini araçlarına yüklerken sürücü koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocukları aracın marşına bastı. Çalışan araç hareket ederek marketin içerisine girdi. Marketin camları kırılırken, araç zor durdu. Anne, otomobilin arkasından girerek oğlunu araçtan çıkardı. Kaza sonrası markette maddi hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:58 Kaynak: İHA
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