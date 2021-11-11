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3 yaşındaki çocuğun vücudunda sigara söndüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

3 yaşındaki çocuğun vücudunda sigara söndüren şüpheli tutuklandı

11.11.2021 15:22
3 yaşındaki çocuğun vücudunda sigara söndüren şüpheli tutuklandı

ANKARA'da Yaşar Can Ünal, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızını darbederek, vücudunda sigara söndürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

ANKARA'da Yaşar Can Ünal, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızını darbederek, vücudunda sigara söndürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Altındağ ilçesinde birlikte yaşadığı taksi şoförü Yaşar Can Ünal'dan hamile olan, 1 çocuk annesi K.Ç., geçen hafta doğum sancısı başlayınca 112'yi aradı. Sağlık ekipleri, K.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparken, evde bulunan 3 yaşındaki kızının vücudunda morluk ve yara izleri olduğunu fark etti. Kadınla birlikte çocuğu da hastaneye götüren ekipler, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesine başvurulan K.Ç., birlikte yaşadığı Ünal'ın, ayrıldığı eşinden olan kızını darbettiğini ve vücudunda sigara söndürdüğünü ileri sürdü. Gözaltına alınan Ünal, emniyetteki ifadesinde, çocuğun kendisinin değil zaman zaman küçük kızın birlikte kaldığı anneanne ve teyzesi tarafından darbedildiğini iddia etti. Ünal, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAVCILIKTA İFADE DEĞİŞTİRDİSoruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Yaşar Can Ünal, emniyetteki ifadesini tekrarladı. Anne K.Ç. ise emniyetteki ifadesinin tersine Ünal'ın, çocuğa zarar vermediğini, çocuğunun nasıl yaralandığını bilmediğini öne sürdü. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Yaşar Can Ünal, 'kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' ve 'eziyet' suçlarından nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Öte yandan hastanede tedaviye alınan 3 yaşındaki çocuğun vücudundaki yanık yaralarının ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Yaşar Can, Altındağ, Sigara, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 yaşındaki çocuğun vücudunda sigara söndüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 yaşındaki çocuğun vücudunda sigara söndüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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