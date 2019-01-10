3 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü
19 dakika önce
Samsun'da 3 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek yaralandı.
Samsun
'da 3 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek yaralandı. Olay, İlkadım
ilçesi Ulugazi TOKİ Konutları L-Blok'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. kattaki evlerinin penceresinden toprak zemine düşen 3 yaşındaki Zeynep Söyler, ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan minik Zeynep, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Hastanesine sevk edildi. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.
(Kenan Akyüz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:11 Kaynak: İHA
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