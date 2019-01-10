Son Dakika Haberleri: 3 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü

3 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü

9 dakika önce

3 yaşındaki çocuk 5. kattan düştüSAMSUN - Samsun'da 3 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek yaralandı.

3 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

SAMSUN - Samsun'da 3 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi TOKİ Konutları L-Blok'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. kattaki evlerinin penceresinden toprak zemine düşen 3 yaşındaki Zeynep Söyler, ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan minik Zeynep, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:20 Kaynak: İHA

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