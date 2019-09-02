Son Dakika Haberleri: 3 yaşındaki çocuk traktörle dereye uçtu
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3 yaşındaki çocuk traktörle dereye uçtu

5 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde park halindeki traktörün aniden hareket ederek dereye uçması sonucu 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

3 yaşındaki çocuk traktörle dereye uçtu, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde park halindeki traktörün aniden hareket ederek dereye uçması sonucu 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıdayı köyünde park halindeki traktör henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hareket ederek, bahçenin kenarında bulunan yaklaşık 3 metrelik dereye uçtu. Bu sırada traktörde bulunan 3 yaşındaki Yusuf A. ağır yaralandı. Küçük çocuğu deredeki traktörün içinden çıkaran ailesi, kendi araçları ile hastaneye götürmek için yola çıktı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yolda karşılaştıkları yaralı çocuğu alarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Yusuf A'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

(Sedat Ceylan/İHA)

Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
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