3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (3) - Son Dakika

3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarıldı (3)
02.11.2020 08:32
3 yaşındaki Elif Perinçek'in babaannesinin konuşması Ambulanstan görüntüler Alkışlayan insanlar İZMİR - İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi.
3 yaşındaki Elif Perinçek'in babaannesinin konuşması
Ambulanstan görüntüler
Alkışlayan insanlar İZMİR - İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi. (3)
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