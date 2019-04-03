Son Dakika Haberleri: 3 Yaşındaki Kayıp Çocuktan Acı Haber Geldi

3 Yaşındaki Kayıp Çocuktan Acı Haber Geldi

16 dakika önce

- Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde 3 gün önce dereye düşüp kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'dan kötü haber geldi.

3 Yaşındaki Kayıp Çocuktan Acı Haber Geldi, System.String[]
- Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde 3 gün önce dereye düşüp kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'dan kötü haber geldi. Fatih'in cansız bedeni kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunçayır köyü Üzümlü mezrası mevki'indeki derede bulundu. Bekirhan beldesi Ulaşlı köyüne bağlı Atatürk mezrasında kaybolan Akdoğan'ı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla jandarma, güvenlik korucuları, Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE ve Bitlis'ten gelen dalgıç polis ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişilik ekiple arama yapıldı. Önceki akşam Akdoğan'ın ayakkabılarının bulunduğu Bekirhan Çayı ve çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırılırken, dalgıç polisler çayda arama yaptı. Ekipler Fatih'in cansız bedenini evinden 6 kilometre uzaklıkta olan Uzunçayır köyü üzümlü mezrası mevki'inde buldu. 3 yaşındaki Fatih'in cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ulaşlı köyü Atatürk mezrasında yaşayan Akdoğan ailesi, 3 yaşındaki oğulları Fatih'in evde olmadığını fark ederek çocuğu aramış, bulamayınca jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne durumu bildirmişti. Mezraya sevk edilen ekipler, arama çalışmaları sırasında çay yakınlarında Akdoğan'ın terliğini bulmuş ancak havanın kararması üzerine arama çalışmasına ara verilmişti. Çalışmalarını sürdüren ekipler, suyun içinde Akdoğan'a ait olduğu değerlendirilen ayakkabı bulmuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 6 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak Fatih Bucak'ın, Eski Rallici Eşi Burcu Çetinkaya'dan Manidar Tweet Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:22:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Yaşındaki Kayıp Çocuktan Acı Haber Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]