3 Yaşındaki Kız Çocuğu Dolmuşta Annesinin Kucağında Öldü

3 yaşındaki kız çocuğu dolmuşta annesinin kucağında öldü Adana'da hastaneden annesi tarafından evine götürülen 3 yaşındaki kız çocuğu dolmuşta hayatını kaybettiADANA - Adana'da hastaneden annesi tarafından evine götürülen 3 yaşındaki kız çocuğu annesinin kucağında hayatını kaybetti.

3 yaşındaki kız çocuğu dolmuşta annesinin kucağında öldü

Adana'da hastaneden annesi tarafından evine götürülen 3 yaşındaki kız çocuğu dolmuşta hayatını kaybetti



ADANA - Adana'da hastaneden annesi tarafından evine götürülen 3 yaşındaki kız çocuğu annesinin kucağında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'deki iç savaştan kaçan Emine Albarı Adana'ya sığındı. Kocasıyla birlikte burada kendilerine bir yaşam kuran Albarı'nın 3 yaşındaki kızı Fatma El Sahra bir süre önce rahatsızlandı. Kız çocuğu hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Bugün de anne kızını hastaneye kontrole götürdü. Daha sonrada dolmuş ile evine gitmek üzere yola çıktı. Anne, Pınar Mahallesi'ne geldiği sırada çocuğunun hareketsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çocuğu ambulansa alarak müdahale etti. Ancak çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ambulansın içinde gözyaşlarına boğulurken polise haber verildi. Çocuk annesiyle birlikte ambulans içinde tekrar tedavi gördüğü hastaneye götürüldü. Çocuk daha sonrada otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Çocuktan geriye yol kenarına bırakılan arabası kaldı. Suriyeli annenin yaşadığı acı olayı gören çocuk ve kadınlar da etkilendi.

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3 Yaşındaki Kız Çocuğu Dolmuşta Annesinin Kucağında Öldü

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